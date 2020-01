Três mortos em acidente com dois camiões em Espanha

Três pessoas morreram na colisão frontal entre dois camiões no município de Osera de Ebro, na província de Saragoça, em Espanha, informaram fontes da Guarda Civil local.

O acidente ocorreu às 08:30 (07:30 em Lisboa), ao quilómetro 355 da estrada N-2, em Osera de Ebro, disseram as fontes à agência de notícias EFE.

De acordo com a página online do El Periódico de Aragón, um automóvel ligeiro também terá estado envolvido no acidente.

O portal de notícias também referiu que para o local do acidente foram deslocados os bombeiros da zona de Saragoça, nomeadamente de El Burgo e Caspe.

O motorista do outro veículo ficou apenas com ferimentos ligeiros.

O acidente, segundo Carmen Sánchez, não teve relação com as condições meteorológicas adversas na maior parte da comunidade autónoma de Aragão.

A delegada do Governo espanhol disse ainda que participou hoje numa reunião de coordenação relacionada ao mau tempo (nomeadamente tempestades e neve) que tem atingido a região de Aragão e transtornado a vida dos habitantes.