Territórios palestinianos isolados na terça-feira para eleições em Israel

Os pontos de acesso a Israel a partir dos territórios palestinianos ocupados da Cisjordânia e da Faixa de Gaza estarão encerrados na terça-feira durante 24 horas, devido à realização das eleições legislativas israelitas, anunciou hoje o exército israelita.

Um “cerco será imposto” a partir de segunda-feira à meia-noite (22:00 de Lisboa), uma decisão tomada após “avaliações de segurança”, precisou o exército em comunicado.

“Os pontos de passagem manter-se-ão abertos para os casos humanitários e médicos”, acrescentou, contudo.

As assembleias de voto abrem na terça-feira às 07:00 locais (05:00 de Lisboa) para os israelitas elegerem os seus representantes no parlamento (Knesset).

Israel encerra habitualmente os seus pontos de passagem com os territórios palestinianos nos feriados públicos, para impedir eventuais ataques anti-israelitas.

Os israelitas elegem na terça-feira os 120 deputados do parlamento, confrontados com os habituais desafios e a hipótese de não-recondução do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, indiciado por práticas de corrupção que devem ser esclarecidas após as eleições.

O parlamento eleito tem a incumbência de designar o próximo chefe de Governo, e a confirmação de Netanyahu, que lidera o partido Likud (A Consolidação, nacionalista conservador), pode representar o risco de reconduzir um primeiro-ministro dividido entre os desafios económicos e de segurança e as diversas audiências em tribunal.

Netanyahu -- que tenta a sua quinta reeleição, a quarta consecutiva -- tem clamado inocência e denunciado uma “caça às bruxas”. No entanto, o seu principal rival nestas legislativas, o general Benny Gantz, que lidera a lista centrista Azul e Branco (as cores da bandeira do Estado judaico) prometeu “acabar com a corrupção” dos anos Netanyahu.