Temporal no Rio de Janeiro provoca três mortos e derruba trecho de ciclovia

Um temporal que afectou a cidade brasileira do Rio de Janeiro entre quarta-feira e a madrugada de hoje provocou pelo menos três mortos e causou a queda de parte uma ciclovia.

As mortes começaram após o desabamento de uma casa em Guaratiba, na zona oeste da capital ‘carioca’, em que duas pessoas foram atingidas.

A outra vítima mortal das chuvas estava na Rocinha, a maior favela do Rio de Janeiro, onde também houve um deslizamento de terras.

A prefeitura local indicou que há outros dois desaparecidos envolvidos num acidente com um autocarro que foi soterrado na Avenida Niemeyer. Equipas de resgate trabalham para aceder o local.

Um deslizamento de terra na zona oeste da cidade também causou o desabamento de parte da Ciclovia Tim Maia e a interdição da Avenida Niemeyer nos dois sentidos.

A ciclovia, que liga os bairros turísticos do Leblon e São Conrado, foi inaugurada em Janeiro de 2016 como uma das obras para as Olimpíadas do Rio de Janeiro.

Em Abril daquele mesmo ano um choque forte das ondas do mar na estrutura derrubou parte da ciclovia e causou duas mortes.