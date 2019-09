Sismo provoca o pânico e destrói minarete em Istambul sem fazer vítimas

Um terramoto de 5,8 graus na escala do Richter causou hoje pânico em Istambul e destruiu o minarete de uma mesquita na cidade, mas não há registo de vítimas.

Segundo o Observatório Sismológico de Kandilli, em Istambul, o sismo ocorreu às 13h59 (11h59 em Lisboa), com o epicentro no Mar de Mármara a cerca de sete quilómetros do sudeste do centro da cidade onde moram 15 milhões de pessoas.

O presidente da Câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, disse no Twitter que não há registo de mortos devido ao sismo.

Imagens transmitidas pelos media mostram o minarete colapsado de uma mesquita no distrito ocidental de Avcilar, e a agência nacional de emergências diz que foram encontradas rachas em alguns edifícios.

A comunicação social turca mostrou imagens de crianças a serem retiradas de escolas e residentes à espera de mais informações do lado de fora das suas casas.

Ainda que haja divergência na magnitude do terramoto, que varia entre os 5,7 e os 5,8 consoante a fonte, este é o maior terramoto registado em Istambul em mais de uma década.

Na terça-feira foi registado um terramoto com o mesmo epicentro, mas de magnitude 4,6 que foi pouco sentido em Istambul.

A Turquia é atravessada por falhas tectónicas e está propensa a sofrer terramotos.

Os especialistas já advertiram que se espera um grande sismo em Istambul, a cidade mais populosa da Turquia, com mais de 15 mil residentes.

Em 1999, um tremor de terra de 7,4 graus de magnitude na escala do Richter matou mais de 17 mil pessoas no oeste do país.