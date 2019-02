Senado confirma William Barr como procurador-geral dos EUA

O Senado norte-americano confirmou hoje a nomeação de William Barr como procurador-geral dos Estados Unidos, que passa agora a ser o responsável pela supervisão da investigação em curso sobre uma eventual ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016.

William Barr, um advogado republicano de 68 anos, já dirigiu o Departamento de Justiça na década de 1990, durante a primeira administração de George H. W. Bush.

Barr, que foi nomeado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, em dezembro passado, conseguiu os votos necessários (54-45) no Senado (câmara alta do Congresso norte-americano, atualmente controlada pelo Partido Republicano) para conseguir a confirmação como procurador-geral (equivalente ao ministro da Justiça).

“Uma grande vitória para a Justiça e para o Estado de Direito nos Estados Unidos: o Senado acaba de confirmar” William Barr, escreveu a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, na rede social Twitter.

Barr vai suceder no cargo a Jeff Sessions, que foi afastado por Trump em novembro de 2018.

O chefe de Estado norte-americano não gostou do facto de Jeff Sessions, um dos apoiantes mais antigos do Presidente, ter pedido escusa da investigação relacionada com as alegadas ligações da campanha presidencial de Trump a Moscovo.

Agora, William Barr, na qualidade de procurador-geral dos EUA, irá supervisionar a investigação que está a ser conduzida pelo procurador especial Robert Mueller.

Os Democratas votaram expressivamente contra a confirmação de Barr.

Os senadores do Partido Democrata indicaram estar muito preocupados com a postura de William Barr de não assumir o compromisso de divulgar publicamente o relatório de Mueller.