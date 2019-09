Seis mortos devido a enxurradas em parque nacional do Quénia

Pelo menos seis pessoas morreram e uma sétima continua desaparecida em consequência de inundações repentinas que ocorreram no domingo num parque nacional no Quénia, informou hoje o Serviço da Vida Selvagem queniano (KWS, na sigla em inglês).

“Foram recuperados seis corpos de vítimas das inundações repentinas e um turista continua desaparecido. As operações de busca e resgate continuam”, adiantou o KWS na sua conta na rede social Twitter.

As mortes ocorreram no Parque Nacional Porta do Inferno, cerca de 90 quilómetros a noroeste de Nairobi.

De acordo com um relatório policial citado pelo jornal local Daily Nation, os seis mortos faziam parte de um grupo de 13 turistas que integrava uma excursão à garganta de Ol-Jorowa, uma das principais atracções deste parque.

Entre as vítimas mortais contam-se turistas quenianos, o guia turístico e um cidadão estrangeiro, cuja nacionalidade ainda não foi determinada, segundo informações da polícia.

As autoridades do Quénia suspenderam, entretanto, as visitas às gargantas do parque, por receios de novas enxurradas.

Um acidente semelhante ocorreu na mesmo parque em abril de 2012 causando sete mortos, que foram arrastados pelas fortes enxurradas.