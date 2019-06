Polícia brasileira prende assessor do ministro do Turismo por suspeita de fraude nas eleições

Um assessor do ministro do Turismo do Brasil foi preso hoje de manhã, em Brasília, numa investigação sobre candidaturas-fantasma do Partido Social Liberal (PSL, do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro), anunciou hoje a Polícia Federal.

Desde fevereiro, a polícia investiga um suposto esquema de candidaturas-fantasma que alegadamente terá sido organizado pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, no estado de Minas Gerais.

Os investigadores encontraram indícios de fraude em candidaturas de mulheres lançadas no estado de Minas Gerais nas eleições de 2018, que terão recebido um volume considerável de dinheiro, mas tiveram poucos votos.

A suspeita é que as mulheres não fizeram campanha e em troca de uma percentagem combinaram a devolução de parte destes recursos ao PSL.

Num comunicado, a Polícia Federal informou apenas que realiza hoje a segunda fase da Operação Sufrágio Ostentação, para esclarecer suspeita de irregularidade na aplicação de recursos referentes a campanhas eleitorais femininas do PSL em Minas Gerais.

No início da manhã, foram cumpridos três mandados judiciais de busca e apreensão e três mandados judiciais de prisão temporária, em Brasília e nas cidades de Governador Valadares e Ipatinga.