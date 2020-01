Polícia abate homem que esfaqueou “várias pessoas” em ataque em Paris

Um homem que esfaqueou “várias pessoas” num parque perto de Paris foi abatido pela polícia. O ataque fez pelo menos quatro feridos, de acordo com a imprensa francesa. Os media internacionais avançam duas vítimas mortais.

A BBC refere que quatro pessoas terão sido esfaqueadas, incluindo duas alegadas vítimas mortais. Já o francês Le Fígaro garante que pelo menos uma pessoa morreu, depois de entrar em paragem cardiorespiratória.

O atacante fugiu para L’Hay-les-Roses, foi perseguido pela polícia e abatido. Dois agentes ficaram feridos na troca de tiros.

Testemunhas no local dizem que o homem gritou “Deus é grande”.

Os serviços de desminagem foram chamados ao local, mas não foram encontrados explosivos.

A polícia francesa ainda está a conduzir as operações e pede à população que permaneça longe da área.

As causas do ataque permanecem, por enquanto, desconhecidas, bem como a identidade do homem neutralizado pela polícia.

O ministro francês do Interior é esperado no local.