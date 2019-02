Pelo menos uma pessoa morreu após colapso de prédio na Turquia

Um edifício de habitação com oito andares desmoronou-se hoje em Istambul, na Turquia, matando pelo menos uma pessoa e deixando outras quatro sob os escombros, informou o canal de notícias turco NTV.

De acordo com o jornal Hürriyet, 12 famílias moravam no prédio e todos os apartamentos estavam ocupados, por isso é possível que haja mais mortos e feridos.

Várias equipas de resgate que chegaram ao local, no bairro de Kartal, estão a tentar encontrar pessoas sob os escombros do prédio, que também esmagou alguns automóveis.

As causas do colapso do edifício ainda não são conhecidas.