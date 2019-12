Partido de Juan Guaidó também afasta três deputados por suspeitas de corrupção

O partido Vontade Popular (VP), liderado por Juan Guaidó, com 20 dos 165 elementos do parlamento venezuelano, decidiu hoje afastar três dos seus parlamentares pelo alegado envolvimento numa rede de corrupção relacionada com a distribuição de alimentos pelo Estado.

O anúncio do partido, feito através da rede social Twitter, acontece no mesmo dia em que outro partido da oposição, o Primeiro Justiça, anunciou o afastamento de três outros deputados, pelo mesmo motivo. Também depois de um deputado de Vontade Popular anunciar que se afastava das funções para submeter-se a uma investigação.

“Anunciamos que decidimos afastar da Comissão de Controladoria os deputados (Guillermo) Luces, (Richard) Arteaga e também Freddy Superlano, que já o tinha feito (separado das funções) e suspendê-los das suas responsabilidades até que se investigue profundamente este assunto”, explica.

O VP considera que “a corrupção é repugnante e se combate de frente, venha de onde vier”.

“A luta contra a corrupção tem sido e continuará a ser uma das nossas principais bandeiras”, acrescenta o partido, referindo vários casos que denunciou e que, afirma, “têm custado perseguição, morte e exílio”.

O VP anunciou ainda que iniciou “uma investigação interna e um processo disciplinar para determinar as responsabilidades”, tendo notificado os deputados desse processo.

“Os parlamentares acusados serão sujeitos a qualquer investigação, meio ou organismo independente que permita chegar ao fundo deste caso, garantir o direito à defesa e esclarecer a sua participação em qualquer facto irregular”, afirma.

O VP pede aos venezuelanos que estejam atentos às decisões que anunciará o presidente do parlamento e líder da oposição, Juan Guaidó.

“Reiteramos a importância da imprensa livre e agradecemos as suas investigações, que demonstram a necessária liberdade de expressão para encontrar a verdade e desmascarar os inimigos da imprensa e da democracia”, lê-se na nota, numa alusão às denúncias da imprensa venezuelana.

Hoje, o partido da oposição venezuelano Primeiro Justiça (PJ), com 33 dos 165 deputados do parlamento, anunciou também que decidiu afastar os deputados Luís Parra, Conrado Pérez e José Brito, estes últimos dois membros da Comissão Permanente de Controlo da Assembleia Nacional, pelo alegado envolvimento num esquema de corrupção relacionado com a distribuição de alimentos pelo Estado.

A decisão do PJ acontece depois de a imprensa local denunciar que a Comissão Permanente de Controlo do parlamento, onde a oposição detém a maioria, está envolvida em ações “para encobrir ou proteger atos de corrupção cometidos pelo regime” venezuelano.