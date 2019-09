Oito mortos em explosão de mina que atingiu autocarro

Pelo menos oito passageiros de uma empresa de transporte privado morreram hoje no centro do Mali quando o autocarro em que seguiam passou sobre uma mina, disseram hoje fontes policiais e da empresa.

O autocarro, que fazia a ligação entre a localidade de Douentza, no centro do Mali, e a cidade de Gao, no Norte, “passou sobre uma mina e oito passageiros morreram”, disse um responsável da empresa Sonef, Oumar Ould Mamoud.

A informação foi confirmada por uma fonte policial, que adiantou que a explosão ocorreu a cerca de 30 quilómetros de Douentza.