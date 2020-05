Novo foco detectado em mais um matadouro na Alemanha

A Alemanha, que se prepara para aliviar as medidas de desconfinamento, detetou um novo foco de covid-19 em mais um matadouro, desta vez no noroeste do país, em que foram contabilizados 92 casos positivos, indicaram hoje as autoridades locais.

O novo foco de infeção registou-se numa fábrica de corte de carne em Dissen, no Estado regional da Baixa Saxónia, que foi, entretanto, encerrada e os 92 funcionários colocados em quarentena, tal como os que estiveram em contacto com os infetados.

Os testes do novo coronavírus foram efetuados face às elevadas taxas de infeção na indústria da carne observadas um pouco por todo a Alemanha.

No início deste mês, 183 pessoas testaram positivo à covid-19 em Coesfeld, na Renânia do Norte-Vestefália (oeste), e em abril 200 cidadãos romenos que trabalhavam num matadouro na região da Renânia-Palatinado também foram infetados.

Um outro matadouro, no Estado de Schleswig-Holstein (norte), anunciou recentemente ter detetado mais de 100 casos, enquanto na Baviera (sul), outros 60 funcionários também foram contaminados.

O sindicato da alimentação alemão (NGG) tem identificado as más condições de trabalho nos matadouros como uma das causas da propagação da doença, a par do recurso maciço a trabalhadores estrangeiros, permitindo “desresponsabilizar” o setor.

Os matadouros, prossegue o NGG, empregam maioritariamente trabalhadores de países do leste da Europa, que vivem e trabalham em condições de higiene precárias.

Segundo as autoridades da Baixa Saxónia, um “grande número” das pessoas contaminadas em Dissen estão empregadas através de um contrato de subcontratação.

Alguns dos trabalhadores, sublinham as autoridades da Baixa Saxónia, vivem em habitações coletivas, onde são alojados normalmente os trabalhadores estrangeiros, o que suscita uma “crescente inquietação” face à falta de higiene e à promiscuidade que os torna propícios ao desenvolvimento de doenças.

O ministro do Trabalho alemão, Hubertus Heil, deve apresentar quarta-feira em Conselho de Ministros medidas que visam melhorar a regulação das condições de trabalho do setor que, segundo a imprensa germânica, pretende proibir os contratos de subcontratação.

Hubertus Heil já apelara há uma semana para que as empresas do setor “reforcem a responsabilidade” em termos sanitários.

Além da Alemanha, os casos de contaminação com a covid-19 em matadouros, também em França e nos Estados Unidos estão confrontados com o problema.

Em França, no domingo, mais de cem pessoas também testaram positivo ao novo coronavírus em dois centros de abate de animais, enquanto nos Estados Unidos um número de matadouros ainda por contabilizar também se tornou um foco de contágio de covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 315.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.