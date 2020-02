Nicolás Maduro antecipa o carnaval na Venezuela com um feriado nacional

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, antecipou hoje, para amanhã, o início das festividades do carnaval no país, decretando que sexta-feira é feriado nacional, para que os venezuelanos “renovem as energias”.

“Os carnavais estão a chegar! Uma festa que enche todo o país de cor e de alegria. Decidi, portanto, decretar a sexta-feira, 21 de fevereiro, como feriado nacional, para que o povo venezuelano desfrute em família e renovemos as energias para continuar a luta pela felicidade da Pátria”, anunciou na sua conta do Twitter.

Também em 2019 o Presidente Nicolás Maduro antecipou os festejos do carnaval, declarando feriados nacionais a quinta e a sexta-feira que o antecederam, garantindo ainda o pagamento antecipado de um bónus monetário aos venezuelanos titulares do cartão da pátria, promovido pelo Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo).

Segundo Nicolás Maduro, o carnaval é uma festa “cultural” na Venezuela.