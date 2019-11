MB WAY é usado diariamente por dois milhões de portugueses

MB WAY conta atualmente com dois milhões de utilizadores diários, número que duplicou no último ano, o que foi acompanhado por um aumento do valor das operações realizadas, anunciou hoje a SIBS.

De acordo com a empresa, verificou-se um crescimento dos valores das operações, dado que já são feitas mensalmente mais de um milhão de compras com MB WAY, num total mensal de mais de cinco milhões de operações, valor que tem registado um crescimento superior a 10% ao mês.

Com mais de três décadas de existência, a SIBS disponibiliza serviços financeiros, designadamente na área dos pagamentos, a mais de 300 milhões de utilizadores, de vários países, processando anualmente mais de três mil milhões de transações.