Marrocos prolonga estado de emergência até 10 de Junho

Governo de Marrocos vai prolongar o estado de emergência decretado devido à pandemia de covid-19, que inclui o confinamento domiciliário, por mais três semanas, até dia 10 de junho, anunciou hoje o primeiro-ministro, Saadedín Otmani.

Numa sessão extraordinária das duas câmaras do Parlamento, o chefe do Governo argumentou defendeu a medida, na qual o país “põe a saúde dos seus cidadãos acima de qualquer outra consideração”.

“Não há melhor opção do que essa”, asseverou Otmani, acrescentando que a situação epidemiológica “está estável e sob controlo, mas não é tranquilizante”, num momento em que o país acumula 192 mortes e 3.732 casos de contágio do novo coronavírus.

Além disso, considerou preocupante que uma grande parte dos casos de contágio tenham acontecido em focos familiares e industriais, apesar de afirmar que os números epidemiológicos são globalmente positivos, já que a propagação do vírus (ou R0) é de 0,9%, a percentagem de óbitos entre os infetados é de 2,8% e os casos críticos são apenas 1%.

O anúncio da extensão do período de confinamento vai ser formalizado terça-feira, em Conselho de Ministros, e, depois disso, o Governo vai preparar o “plano de redução progressiva” das medidas restritivas.

Com este anúncio, Otamni desvenda uma das dúvidas que pairavam no país, que é sobre se o festival do fim do Ramadão -- que origina muitos deslocamentos -- se realizaria com medidas de confinamento, algo que vai acontecer.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 315.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.

Em África, há 2.764 mortos confirmados, com mais de 84.500 infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.