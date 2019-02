Mais de 150 países reúnem-se no Dubai para discutir futuro próximo do planeta

Representantes de mais de 150 países, incluindo Portugal, participam de domingo a terça-feira, no Dubai, no World Government Summit, onde líderes políticos, religiosos, económicos e sociais irão debater o futuro próximo do planeta.

A cimeira será dividida entre momentos públicos oficiais, onde uma mensagem do papa Francisco ocupará o mesmo palco de uma dissertação do actor Harrison Ford sobre oceanos, e reuniões longe dos holofotes entre governos e organismos internacionais.

A forte componente económica do encontro, que conta com mais de 4 mil participantes, fica patente logo na abertura dos trabalhos no domingo, pela mão de Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Económico Mundial, seguida, três horas depois, de uma “conversa” com Christine Lagarde, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional.

Mas a organização pretende dar uma abrangência muito superior ao evento, convidando por exemplo a Prémio Nobel da Paz Leyman Gbowee para discutir o papel das mulheres na reconstrução de nações após conflitos violentos e Gerard Baker, editor do Wall Street Journal, para reflectir se o jornalismo pode combater a corrida contra as correntes virais das redes sociais.

Ao longo dos três dias, a governança nas suas várias valências será alvo de uma multiplicidade de olhares, debatendo como mitigar o risco da próxima epidemia global, como a consciência pode transformar a educação ou como definir propriedade intelectual na era da inteligência artificial.

A procura de uma nova abordagem psicológica e emocional para a humanidade e o seu futuro é um dos objectivos subjacentes ao encontro, onde haverá todo um fórum dedicado ao “Diálogo Global para a Felicidade e o Bem-Estar”.

Um espaço destinado ao “Equilíbrio de Géneros” compagina com outro de debate sobre “Mulheres no Governo”.

O ambiente não poderia estar ausente de uma cimeira dedicada à discussão das boas governanças, pelo que haverá também um fórum “Alterações Climáticas”.

A China tem direito a ser, sozinha, tema de um debate plenário, intitulado “A Ascensão do Dragão”, que contará com a presença de um enviado especial do Presidente Xi Jinping, o ministro da Ciência e Tecnologia, Wang Zhigang.

Portugal estará representado na cimeira pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, que participará num conjunto de encontros multilaterais.

Enquanto “número três” da estrutura do Governo português, a ministra participará no painel “Mulheres no Governo” e apresentará, no debate sobre Felicidade e Bem-Estar, um “showcase” das medidas adoptadas em Portugal para conciliação do trabalho com a vida familiar.

Juntamente com algumas dezenas de outros governantes, Maria manuel Leitão Marques intervirá ainda num ‘design thinking’ que visa criar novos modelos para a administração pública com base nos mecanismos já disponíveis.