Iraquianos manifestam-se em Bagdad contra ataque de Teerão

Uma centena de iraquianos manifestou-se hoje no centro de Bagdad contra o Irão, que disparou mísseis sobre duas bases militares no Iraque onde se encontram estacionadas forças dos Estados Unidos.

Numa acção de retaliação contra a morte do general Qassem Soleimani, comandante da força de elite Al-Quds, que morreu na sexta-feira num ataque aéreo em Bagdad ordenado pelo Presidente dos EUA, o Irão disparou durante a noite, pelo menos, 22 mísseis contra bases onde se encontram militares da coligação internacional no Iraque.

Os manifestantes antigovernamentais concentraram-se hoje de manhã perto da Praça Tharir, centro da capital iraquiana, onde costumam decorrer os protestos contra o governo de Bagdad, tendo sido desmobilizados pelas forças policiais enquanto gritavam palavras de ordem como “Fora Irão”.

Os protestos no Iraque têm como alvo a elite política de Bagdad e a influência militar de Teerão no país.

Entretanto, Ali Khamenei, guia supremo da República Islâmica do Irão disse hoje que os disparos efectuados durante a noite contra os soldados norte-americanos que se encontram nas bases do Iraque “foram uma bofetada na cara” nos Estados Unidos.

“Na noite passada, foi dada uma bofetada em cheio” em todos os norte-americanos disse o ‘ayatollah’ Ali Khamenei durante um discurso transmitido hoje pela televisão iraniana.

O líder do Irão apelou à vingança pela morte do general Qassem Soleimani, vítima do ataque norte-americano em Bagdad no passado dia 3 de Janeiro.

O comando militar do Iraque anunciou hoje que 22 mísseis atingiram o território do Iraque detalhando que não há vítimas entre as forças do Iraque.

“Entre as 01h45 e as 02h15 (22h45 e 23h15 de terça-feira) o Iraque foi bombardeado por 22 mísseis sendo que 17 foram contra a base aérea de Ain al-Assad e cinco contra a cidade de Erbil”, indica o comunicado iraquiano.

Nos Estados Unidos, o Pentágono confirmou os disparos admitindo ser possível que se tratou de um ato de retaliação pela morte de Soleimani.

Pelo menos um míssil iraniano atingiu a base de Bardarash, a cerca de 50 quilómetros de Arbil, no Curdistão iraquiano.

O canal de televisão curdo Rudaw TV difundiu imagens da polícia a inspecionar o local do impacto.

Segundo a mesma notícia, não se registaram baixas apesar dos danos materiais visíveis na zona.