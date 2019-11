Irão pede ao Iraque medidas decisivas contra agressores que incendiaram consulado

O Irão pediu hoje ao Iraque que tome medidas decisivas contra os “agressores” que incendiaram o edifício do consulado iraniano no sul do Iraque, num dia em que morreram pessoas devido à violência que atinge o país.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irão, Abbas Mousavi, citado pela agência de notícias oficial IRNA, condenou o ataque e “exigiu uma ação decisiva, eficaz e responsável contra os agentes e agressores” que queimaram o consulado iraniano na cidade xiita de Najaf.

Os manifestantes destruíram o consulado iraniano na cidade de Najaf e pelo menos 33 pessoas ficaram feridas quando a polícia disparou munições reais para impedir as pessoas de entrarem no edifício, tendo sido declarado um recolher obrigatório depois do incidente.

Os funcionários iranianos não sofreram ferimentos e conseguiram sair do local através das traseiras.

Desde 01 de outubro que dezenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas, indignados com o que apelidam de corrupção generalizada, com a falta de oportunidades de emprego e com os serviços básicos pobres, apesar da riqueza em petróleo do país.

As manifestações têm ocorrido sobretudo nas praças Tahrir e Khilani, na capital iraquiana, e nas províncias predominantemente xiitas do sul, no seguimento de medidas rígidas das forças de segurança iraquianas para acalmar os protestos.

Segundo fontes médicas e de segurança, os protestos já provocaram mais de 350 mortos e 15.000 feridos, na sua maioria manifestantes.