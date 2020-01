Honduras registam 180 mortes com dengue hemorrágico em 2019

Um total de 180 pessoas morreu com dengue grave ou hemorrágico em 2019 nas Honduras, onde ao longo do ano foram registados 112.708 casos de infeções, disse o vice-ministro da Saúde hondurenho.

“Infelizmente”, o ano 2019 terminou com “112.708 pessoas com dengue” nas Honduras, na “maior epidemia” da doença no país, afirmou Roberto Cosenza aos jornalistas.

Do total de doentes, 93.273 foram afetados por dengue não hemorrágico, enquanto o hemorrágico afetou 19.435, acrescentou o responsável, indicando que 58% dos mortos eram menores de idade.

O dengue é uma doença causada pelo mosquito “Aedes Aegypti”, responsável também pela transmissão do chikungunya e do zika.

Cosenza disse que o Presidente das Honduras, Juan Orlando Hernández, ordenou uma série de medidas para prevenir a proliferação do dengue.

O vice-ministro alertou para a necessidade da população se preparar para que neste ano “não se verifique um forte aumento” de casos da doença.

O Governo hondurenho mantém desde julho um alerta epidemiológico e as autoridades sanitárias desenvolveram várias medidas para prevenir o dengue, como fumigação de habitações e formação do pessoal hospitalar, entre outras.

Na variante hemorrágica, o dengue pode ser mortal. Os sintomas são febres altas, dor de cabeça, vómitos e erupções cutâneas.

Em 2018, as Honduras registaram pelo menos quatro mortes por dengue hemorrágico, num total de 1.172 casos, de acordo com dados oficiais.

Brasil, Nicarágua, Colômbia, Honduras e México são alguns dos países que registaram um maior número de casos na América Latina e nas Caraíbas.