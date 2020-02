Homem infectado com coronavírus em hotel de Tenerife

Segundo o Correio da Manhã, foi confirmado um caso de coronavírus em Tenerife. Trata-se de um turista italiano, proveniente da Lombardia, a região com maior número de casos em Itália.

Este é o terceiro caso confirmado de coronavírus em Espanha. O homem já foi colocado em isolamento.

De acordo com a mesma fonte, o hotel também já está isolado e, neste momento, as 1000 pessoas que estavam hospedadas não podem sair do edifício. A polícia cercou o hotel para garantir que ninguém entra ou sai daquela unidade hoteleira.

A mesma fonte adianta que o turista italiano estava hospedado há sete dias com a mulher, sendo que, esta segunda-feira, dirigiu-se ao hospital, onde ficou em quarentena.