Governo britânico avança com imigração por pontos

O governo britânico apresenta nesta quarta-feira o novo sistema de imigração por pontos que será usado no Reino Unido no pós-Brexit e dará prioridade a quem detenha maiores qualificações profissionais, em detrimento dos trabalhadores pouco qualificados.

“Nós respondemos às prioridades dos cidadãos através da introdução de um novo sistema de pontuação que reduzirá o número de imigrantes”, disse a ministra do Interior, Priti Patel, em comunicado enviado na noite desta terça-feira.

Trata-se de um “momento histórico” que “põe fim à livre circulação”, afirmou a governante.

O novo sistema atribuirá pontos de acordo com as habilitações, diplomas e níveis salariais e vai tratar os cidadãos europeus e não europeus “igualmente”.

Esta medida deve entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2021, no final do período de transição iniciado após o Reino Unido deixar a União Europeia, em 31 de Janeiro.

Esta decisão do governo liderado por Boris Johnson poderá ter efeitos práticos junto dos portugueses. A comunidade já manifestou preocupação.