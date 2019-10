Fortes chuvas e inundações no Egipto provocam 11 mortos

Pelo menos 11 pessoas morreram na sequência das fortes chuvas que atingiram a cidade do Cairo e outras zonas do Egipto na terça-feira, anunciaram as autoridades egípcias.

Um novo balanço divulgado hoje pelos departamentos da polícia e hospitais nas províncias mais afectadas elevou de sete para 11 o número de mortos devido às fortes chuvas.

A maioria das vítimas, que inclui pelo menos quatro crianças, morreu electrocutada devido aos cabos eléctricos que ficaram submersos nas águas.

As chuvas e as inundações, que começaram na terça-feira, causaram engarrafamentos no Cairo e levaram as autoridades a fechar na quarta-feira escolas e universidades, que reabriram hoje.

O caos provocou indignação pública ao expor a infra-estrutura precária do país e a falta de manutenção dos sistemas de esgoto e drenagem.