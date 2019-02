Doze pessoas morrem devido a fortes chuvas e inundações no Paquistão

Pelo menos 12 pessoas morreram na sequência das fortes chuvas de inverno e inundações nas regiões sudoeste e central do Paquistão, anunciaram hoje as autoridades paquistanesas.

Segundo a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres, aldeias perto da cidade de Lasbella, no sudoeste do país, ficaram submersas devido às inundações, provocando a morte de três pessoas e afectando 200 famílias.

No centro do Paquistão, nove pessoas morreram em três incidentes de colapso de telhados, quatro deles na cidade de Multan.

Um porta-voz da autoridade provincial do desastre, Imran Zarkoon, indicou que as equipas de emergência estão a tentar resgatar as pessoas de partes inundadas de Lasbela, na província de Baluchistan.

Os aguaceiros sazonais causam frequentes deslizamentos de terra e inundações repentinas no Paquistão, provocando vítimas e danificando plantações e casas.