Dois idosos morreram na Alemanha devido a contaminação com listeriose

Duas pessoas morreram, no norte da Alemanha, devido a listeriose, depois de terem consumido produtos da empresa de carnes Wilke Wurstwaren nos quais a presença da bactéria foi detetada, foi hoje anunciado.

Segundo Reinhardt Kubat, chefe do distrito de Waldeck-Falkemberg, o instituto de virologia de Berlim Roberta Koch (RKI) estabeleceu uma “relação direta” entre as duas mortes e o consumo de produtos da empresa de carnes, imediatamente fechada por ordem veterinária, estabelecendo uma probabilidade de 99,6%.

Em agosto passado, em Espanha, o surto de listeriose atingiu 204 pessoas, causou três mortes e provocou cinco abortos, de acordo com dados oficiais.

No caso alemão, Reinhardt Kubat explicou que foi iniciada uma campanha para remover do mercado os produtos da empresa de carnes, que tem mais de 80 anos e opera também fora da Alemanha, com excepção das conservas, informou hoje o jornal regional Hessische-Niedersächsische Allgemeine”.

O jornal relata que as vítimas são dois idosos do Estado federado de Hesse, no oeste da Alemanha, e acrescenta que 37 outros casos de pessoas doentes estão a ser estudados por poderem estar relacionados com o consumo de produtos de carne daquela empresa.

Em março passado, a presença da listeriose foi relatada num produto da Wilke Wurstwaren vendido em Hamburgo, no norte do país, e em maio um segundo caso foi registado em Baden-Wurttemberg, no sul, tendo sido efectuada uma desifeção geral na empresa.

Contudo, até ao momento não foi possível encontrar a fonte contaminada, embora existam as suspeitas de que possam ser as cinco máquinas de corte, pois nessa área, considerada de alto risco, foi detectada a presença da bactéria, segundo o veterinário Martin Rintelen.

Os técnicos indicam também a possibilidade de os produtos serem contaminados através da água, tendo a bactéria sido detectada em produtos fatiados, como salame para pizza e salsichas.

A listeriose é uma infecção causada pela bactéria ‘Listeria monocytogenes’, habitualmente associada ao consumo de alimentos contaminados.

De acordo com informação disponível no ‘site’ SNS24 do Serviço Nacional de Saúde português, a listeriose pode causar febre, calafrios, dores musculares, enjoo, vómitos e diarreia.

Não são conhecidos casos em Portugal.