Democrata Steve Bullock tornou-se o 13.º desistente na corrida à Casa Branca

O governador do Estado de Montana, Steve Bullock, anunciou hoje que suspende a sua campanha com vista ás presidenciais dos EUA pelo Partido Democrata, tornando-se o 13.º candidato a abandonar a corrida à Casa Branca.

São já 13 os candidatos que abandonaram a campanha das eleições primárias com vista a uma corrida presidencial em outubro de 2020: 12 do Partido Democrata e um do Partido Republicano.

Hoje, Steve Bullock anunciou que suspendia a campanha, alegando que não está em condições para se juntar ao grupo dos candidatos democratas que lideram as sondagens nas primárias, cujas primeiras eleições ocorrem no início do próximo ano.

“Ficou claro que, neste momento, não serei capaz de chegar ao nível mais alto deste lado (democrata) ainda pleno de candidatos”, disse Bullock num comunicado.

O governador de Montana referia-se à lista de 16 candidatos democratas que ainda estão em campanha, apesar das 12 desistências que já foram anunciadas ao longo dos últimos meses.

Do lado republicano, só um (Mark Sanford, ex-governador da Carolina do Sul) desistiu, deixando na corrida apenas três outros candidatos: William Weld, antigo governador de Massachussets, Joe Walsh, antigo congressista de Illinoins, e o quase certo recandidato Donald Trump, que tem vindo a subir de popularidade junto dos eleitores do partido.

Os 12 abandonos de campanha no Partido Democrata têm sido compensados com o aparecimento, em cima da linha de partida para as primárias, de candidatos como Michael Bloomberg, ex-’mayor’ de Nova Iorque, e Devil Patrick, ex-governador de Massachussets.

Bloomberg e Patrick anunciaram as suas candidaturas, nas recentes semanas, alegando um idêntico motivo: apesar do elevado número de opções, não encontram em nenhum outro candidato democrata qualidades suficientes para conseguir derrotar Donald Trump em 2020.

Estes dois candidatos de última hora invocam sondagens que revelam que o eleitorado descontente com Donald Trump não quer nem candidatos do “sistema”, como Joe Biden, que foi vice-Presidente de Barack Obama, nem candidatos radicais, como Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, que representam os setores mais à esquerda do partido.

Contudo, Steve Bullock, que hoje abandonou, e Joe Sestak, ex-congressista que também abandonou a corrida, no domingo, consideram que a lista de ainda 16 candidatos democratas é mais do que suficiente para garantir uma forte disputa presidencial.

Aliás, ambos, tal como outros desistentes anteriormente, queixaram-se mesmo de excesso de rivalidade dentro do partido, levando a uma dispersão de atenções dos eleitores, que dizem poder ser prejudicial para as ambições de derrotarem Donald Trump.

Muitos dos que abandonaram a corrida presidencial, invocaram igualmente dificuldades para angariar fundos suficientes para permanecer numa longa e difícil contenda eleitoral, onde estão presentes alguns candidatos bilionários (como Michael Bloomberg) que estão a subir a fasquia dos gastos de campanha.

As primeiras eleições das primárias do Partido Democrata realizam-se em 03 de fevereiro, no estado do Iowa, onde Pete Buttigieg está à frente nas sondagens, embora em termos nacionais a liderança vá para Joe Biden, logo seguido de Elizabeth Warren, revelando que os eleitores ainda não estabilizaram as suas opções.