Cinco rebeldes mortos e 10 civis feridos em protestos na Caxemira indiana

Cinco rebeldes foram mortos hoje em combates com forças do Governo na Caxemira, provocando protestos anti-Índia que deixaram pelo menos 10 civis feridos, anunciou o exército indiano.

Os combates começaram quando as forças do Governo indiano chegaram a uma aldeia na região de Kulgam, no sul dos Himalaias, após uma denúncia de que rebeldes estavam escondidos na localidade, de acordo com o coronel Rajesh Kalia, porta-voz dos militares indianos na Caxemira.

As buscas levaram a uma troca de tiros em que cinco rebeldes foram mortos, afirmou Kalia.

A acção dos militares indianos causou protestos entre a população, sendo que centenas de moradores tentaram chegar ao local dos confrontos em solidariedade com os rebeldes.

Os manifestantes gritavam ‘slogans’ pró-rebeldes e exigiam o fim do domínio indiano sobre a região da Caxemira.

As forças do Governo dispararam balas de borracha e gás lacrimogéneo contra os manifestantes, que atiraram pedras e bolas de neve contra os militares.

Pelo menos 10 civis ficaram feridos e foram levados para hospitais, de acordo com fontes médicas e de moradores locais.

Índia e Paquistão reivindicam o território de Caxemira, que está dividido entre os dois países, na sua totalidade. Os rebeldes da Caxemira têm combatido o controlo indiano desde 1989 e os protestos civis nas ruas são comuns.

A maioria dos habitantes da Caxemira apoia a posição rebelde de que o território deveria estar unido sob o domínio paquistanês ou como um país independente.

Quase 70 mil pessoas já foram mortas nos protestos e confrontos com as autoridades indianas.