China adverte para corrida às armas e conflitos se EUA instalarem mísseis na Ásia

A instalação de mísseis de médio alcance na Ásia por Washington impulsionará uma corrida às armas, avisou hoje a China, advertindo ainda para “uma escalada de conflitos militares”, após os Estados Unidos testarem um míssil na Califórnia.

Militares norte-americanos testaram no domingo um míssil de médio alcance na costa da Califórnia - um lançamento que seria ilegal há apenas três semanas, antes de Washington se ter retirado do Tratado de Armas Nucleares de Médio Alcance com a Rússia, que existia desde 1987.

O teste “terá consequências graves para a segurança regional e internacional” e “prova que o verdadeiro objetivo da retirada americana era (...) avançar sem restrições para o desenvolvimento de mísseis” e “para a superioridade militar unilateral “, afirmou Geng Shuang, porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.

O porta-voz chinês alertou que a medida de Washington “revitalizaria a corrida às armas e levaria à escalada de confrontos militares”.

Em fevereiro passado, os Estados Unidos começaram a retirar-se do tratado, acusando a Rússia de estar a desenvolver mísseis que não cumprem o que estava estabelecido no pacto.

Assinado em 1987 por Ronald Reagan e Mikhail Gorbachov, então Presidentes dos Estados Unidos e da antiga União Soviética, respetivamente, o tratado aboliu o recurso a um conjunto de mísseis de alcance, entre os 500 e os 5 mil quilómetros, e pôs fim à crise desencadeada na década de 1980, com a instalação dos SS-20 soviéticos, visando capitais ocidentais.

Após a retirado do tratado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que quer instalar mísseis convencionais de médio alcance na região Ásia-Pacífico, “dentro de alguns meses”.

O Governo chinês disse então que “não vai ficar de braços cruzados” e que vai tomar contra-medidas, sem avançar mais detalhes.