Candidatos à substituição de Theresa May são conhecidos hoje

Os candidatos à substituição de Theresa May na chefia do governo britânico são hoje conhecidos, num processo que passou a ter regras mais rigorosas e em que o antigo chefe da diplomacia Boris Johnson surge como favorito.

O prazo de apresentação das candidaturas termina às 17:00 (mesma hora em Lisboa) e até agora 13 já formalizaram a entrada na corrida e as novas regras determinam que cada candidato, que terá necessariamente de ser deputado, precisa do apoio expresso de oito colegas, em vez de apenas dois, para ser elegível.

A substituição de May na liderança do partido Conservador, e consequentemente na chefia do Governo, foi iniciado após a demissão de Theresa May na passada sexta-feira, dia 07

As novas alterações foram introduzidas devido ao elevado número de concorrentes declarados, 13 até à desistência no dia 04 de James Cleverley e Kit Malthouse devido à baixa probabilidade de sucesso.

Determinam também que os aspirantes precisam de um mínimo de votos para passar à fase seguinte, senão são imediatamente eliminados.

A primeira votação dos candidatos já declarados realiza-se na próxima quinta-feira e os eleitores são os 313 membros do grupo parlamentar Conservador.

Uma série de votações, feitas de forma secreta, nos dias 18, 19 e 20 de junho, pretendem eliminar progressivamente os candidatos, que deverão participar em debates televisivos.

As novas regras impõem que os candidatos tenham o voto de pelo menos 5% do grupo, equivalente a 17 deputados para passar à segunda volta, e de 10%, ou 33 votos, para se qualificarem para a terceira volta.

Caso todos atinjam este mínimo, aquele com menos votos será eliminado e assim sucessivamente, até restarem apenas dois nomes.

Os dois finalistas serão sujeitos a um escrutínio mais alargado, aberto a todos os cerca de 160 mil filiados no partido, incluindo encontros em diferentes partes do país com militantes para responderem a perguntas.

Segundo o partido Conservador, o vencedor será anunciado na quarta semana de julho.

Theresa May formalizou sexta-feira a demissão, anunciada em maio, de líder do partido Conservador, mas mantém-se em funções até ser encontrado um sucessor.

Nessa altura, Theresa May apresenta a demissão à rainha, que nomeia com primeiro-ministro o novo líder do partido atualmente no governo.