Câmaras de reconhecimento facial levam à detenção de cinco pessoas no carnaval brasileiro

As câmaras de reconhecimento facial instaladas em pontos estratégicos de cidades brasileiras como Rio de Janeiro e Salvador, durante o carnaval, permitiram a detenção de cinco pessoas, segundo fontes oficiais.

As 28 câmaras instaladas em Copacabana, no Rio de Janeiro, levaram para a cadeia quatro pessoas durante o período carnavalesco, informou a Polícia Militar do Rio de Janeiro à agência Brasil, acrescentando ainda que um adolescente que deveria cumprir uma medida socioeducativa foi reconhecido pelas câmaras e interceptado pelas autoridades, e um veículo roubado foi recuperado ao ter a matrícula identificada pela mesma via.

A monitorização realizou-se entre os dias 1 e 6 de Março, sendo que as imagens captadas pelas câmaras eram transmitidas em tempo real para uma sala no Centro Integrado de Comando e Controlo (CICC), operada por polícias militares e civis do Rio de Janeiro.

Já em Salvador, no estado da Bahia, um jovem de 19 anos que era procurado por homicídio foi preso nesta terça-feira, tendo sido detectado pelas câmaras de reconhecimento facial enquanto participava nos cortejos de carnaval, vestido de mulher, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

As câmaras de reconhecimento facial instaladas em cidades brasieliras fazem parte de um projecto piloto, onde o sistema comparava os rostos das pessoas filmadas com fotos de procurados, disparando um alarme quando encontrada uma compatibilidade.

O projecto passará por mais um teste neste fim de semana, para que seja produzido um relatório de avaliação.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, citada pela agência Brasil, o estudo fornecerá informações para que os gestores da segurança pública estadual decidam sobre “a viabilidade da implantação do sistema em escala”.