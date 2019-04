Câmara dos Lordes vai considerar novo adiamento do ‘Brexit’

A Câmara dos Lordes do parlamento britânico deverá começar hoje a considerar um projecto de lei aprovado por um voto na Câmara dos Comuns na quarta-feira para forçar o governo britânico a pedir um novo adiamento do ‘Brexit’.

O texto foi aprovado ao final da noite de quarta-feira por 313 votos a favor e 312 contra graças à contribuição de 14 deputados conservadores, que desafiaram a orientação do partido do Governo.

O projecto de lei submetido pela trabalhista Yvette Cooper com o apoio de vários deputados conservadores passou as várias fases de validação da lei em menos de 12 horas devido à forma como a proposta foi introduzida no parlamento na quarta-feira.

Na prática, a lei obriga a primeira-ministra, Theresa May, a comparecer na Câmara dos Comuns na próxima semana, quando o texto receber o selo real, com uma moção propondo uma extensão ao Artigo 50.º, embora a duração da extensão ainda possa ser alterada pelos deputados através de uma votação.

Se a moção for aprovada, May comunica à UE o resultado, mas são os líderes dos restantes 27 Estados membros quem tem o poder de decisão, que necessita de unanimidade.

A primeira-ministra já se tinha comprometido a pedir uma nova prorrogação “o mais curta possível” da data da saída do Reino Unido da União Europeia (UE), prevista para 12 de abril após um primeiro adiamento ter alterado o prazo inicial de 29 de Março.

May vai hoje continuar as negociações iniciadas na quarta-feira com o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, para encontrar um entendimento que permita apresentar plano para o ‘Brexit’ ao Conselho Europeu de 10 de Abril que permita ao país evitar a realização de eleições para o Parlamento Europeu em Maio.