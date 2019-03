Autoridades terminam operações de resgate após colapso de mina na Indonésia

As autoridades indonésias terminaram as operações de resgate na sequência do colapso de uma mina ilegal no norte da ilha de Celebes, na Indonésia, em fevereiro e que provocou 27 mortos e 18 sobreviventes, anunciaram hoje fontes oficiais.

“Tivemos de parar as operações de busca e salvamento na noite passada [quinta-feira] porque ocorreram outros dez deslizamentos de terras e abriram-se novas fendas (no terreno)”, explicou Abdul Muin Paputungan, responsável de emergência da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB) na área.

Abdul Muin Paputungan referiu que foram realizados trabalhos de esterilização, para prevenir doenças, contudo as equipas tiveram que se retirar do local na noite de quinta-feira devido à chuva e às condições instáveis do solo na região de Bolaang Mongondow, na parte norte das Ilhas Celebes.

Segundo estimativas da BNPB entre 35 e 100 mineiros terão ficado soterrados nos escombros, depois do colapso em 26 de fevereiro de uma mina ilegal no norte da ilha de Celebes (Sulawesi), na Indonésia.

As autoridades resgataram 20 pessoas com vida, mas duas acabaram por morrer dos ferimentos.

No total estão confirmados 27 mortos, tendo em conta os corpos resgatados.

O porta-voz do BNPB indicou que a resposta de emergência continuará se as condições permitirem até terça-feira para esterilizar a área do acidente e prevenir doenças.

O arquipélago contém um grande número de minas ilegais de ouro que não têm normas de segurança, algo que várias associações já chamaram à atenção às autoridades para regularizarem.

Onze mineiros morreram em 2016 num deslizamento de terra provocado numa mina ilegal na província de Jambi, enquanto no ano passado, outras 12 pessoas morreram na ilha de Java, também devido ao colapso de uma mina de ouro que estava a ser explorada.