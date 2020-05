Alemanha planeia levantar a 15 de junho recomendação geral contra viagens

O Governo alemão anunciou hoje que planeia levantar a 15 de junho a recomendação para não viajar para fora do país, esperando conseguir um consenso com os parceiros europeus sobre as condições necessárias para a reativação do turismo.

“Está claro que não podemos contar com um regresso rápido ao que era habitual”, avisou o ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas, que recordou ainda que esse regresso depende das restrições mantidas em cada um dos países e do desenvolvimento da pandemia de covid-19.

As declarações de Maas foram feitas depois de uma reunião virtual com os homólogos de 10 países europeus, entre eles Portugal, Espanha, Itália e Grécia, destinos preferenciais dos alemães, com os quais vai ter novo encontro dentro de 15 dias com o objetivo de conseguir um consenso sobre as medidas a tomar.

A Alemanha totaliza hoje 174.697 casos diagnosticados de covid-19, sendo que nas últimas 24 horas foram registados no país 342 novos casos e 21 vítimas mortais, para um total de 7.935 óbitos.

Há ainda, segundo o Instituto Robert Koch (RKI), 154.600 pessoas consideradas recuperadas, um aumento de 1.100 em relação ao dia anterior.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 315.000 mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou agora a ser o que tem mais casos confirmados (quase 2,1 milhões contra 1,9 milhões no continente europeu), embora com menos mortes (cerca de 125 mil contra mais de 166 mil).