Acidentes de viação mataram 18 pessoas numa semana em Moçambique

Dezoito pessoas morreram na semana passada vítimas de acidentes de viação em Moçambique contra 21 óbitos registados no mesmo período de 2018, disse hoje o comando-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM).

As mortes resultaram de 21 acidentes, ocorridos entre os dias 20 a 26, contra 30 do período homólogo de 2018, refere um comunicado do comando-geral da PRM.

O excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool foram as principais causas do nível de sinistralidade registada na semana passada.

Os acidentes rodoviários causaram 11 feridos graves contra 13 de igual período de 2018 e 16 feridos ligeiros contra 33.

No período em análise foram detidas 1.196 pessoas em todo o país, sendo 1.012 por violação de fronteiras e 184 por prática de vários delitos.

A PRM apelou à participação activa da sociedade da prevenção e combate aos acidentes de viação e a criminalidade.