Acidente de autocarro provoca a morte de 17 pessoas em Marrocos

Dezassete pessoas morreram e 36 ficaram feridas num acidente de autocarro no domingo, no norte de Marrocos, informaram hoje as autoridades locais.

O autocarro capotou, por razões ainda desconhecidas, perto da cidade de Taza.

Além das vitimas mortais, o acidente deixou 36 pessoas feridas, declarou à agência de notícias francesa AFP uma fonte do Ministério da Saúde marroquino.

Os feridos foram todos hospitalizados e uma investigação foi aberta para determinar as circunstâncias do acidente, segundo as autoridades locais.

Numa imagem publicada pelo canal público marroquino 2M na sua conta na rede social Twitter, vê-se o autocarro tombado sobre o seu lado direito, parecendo ter sido cortado pela violência do choque. O interior do veículo transformou-se numa pilha de sucata.

Quase 3.500 pessoas morrem a cada ano em acidentes nas estradas do Marrocos, um país de 35 milhões de pessoas.