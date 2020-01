Acidente de autocarro faz pelo menos 19 mortos no Irão

Pelo menos 19 pessoas morreram hoje numa zona montanhosa do norte do Irão quando o autocarro em que seguiam se despistou, segundo as agências de notícias iranianas.

O acidente, que ocorreu durante a noite, cerca das 03 horas (23h30 de quarta-feira em Lisboa), fez 19 mortos e 24 feridos, segundo a agência oficial Irna, enquanto a agência Tasnim fala de 20 mortos.

O despiste ocorreu na região de Savadkuh, a cerca de 150 quilómetros a nordeste de Teerão, na província de Mazandaran.

O autocarro fazia a ligação entre Teerão e Gonbad-e Kavus, cidade histórica perto do Turquemenistão e célebre pela sua torre em tijolo do século XI, classificada como património mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Segundo os primeiros dados do inquérito, revelados pelos media locais, os travões do autocarro terão falhado, provocando a queda do veículo numa ravina.