O cantor madeirense Márcio Amaro está nos Estados Unidos para realizar uma série de espectáculos, como no Portuguese American Center, cujo concerto esteve integrado no ‘Dia das Amigas’ (tal como pode ver no vídeo).

Os próximos espectáculos, do artista, natural da Camacha, acontecem a 14 de Fevereiro, no Hudson Portuguese Club e depois, a 15 de Fevereiro, no Ward Five Club, em Tounton. Ambos realizam-se no âmbito do Dia de São Valentim.