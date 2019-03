Rua Dr. Fernão de Ornelas ‘serve’ para jogar à bola, veja o vídeo

Quem passou na Rua Dr. Fernão de Ornelas, pela manhã desta quinta-feira, não ficou indiferente aos toques habilidosos de um madeirense que trazia consigo uma bola de futebol e não se coibiu de demonstrar os seus dotes com a ‘redondinha’.

Muitos transeuntes até acharam piada ao sucedido e à medida que iam passando ficavam especados à contemplar a felicidade do homem. E mais surpreendente foi a atitude de um jovem que parou e até ficou a trocar passes com o homem. No final, ambos cumprimentaram-se num gesto amistoso e de grande humildade.

Enquanto os carros não passam há quem aproveite a artéria para... jogar à bola.