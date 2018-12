Rita Andrade e Fátima Aveiro explicam neste vídeo como doar ‘on-line’ para o Banco Alimentar Contra a Fome

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais associa-se à campanha ‘on-line’ do Banco Alimentar Contra a Fome com o intuito de apelar à mobilização de todos os madeirenses, na divulgação a familiares e amigos que residem ou estudam no estrangeiro.

Neste sentido, a Secretária Regional, Rita Andrade, acompanhada pela presidente do Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira, fez uma doação on-line, na terça-feira, através do site www.alimestaideia.pt, conforme ilustra o vídeo.

Quem ainda não participou, poderá fazê-lo até dia 9 de Dezembro das seguintes formas:

• Campanha Vale, nos supermercados Pingo Doce, bastando para o efeito solicitar os mesmos nas caixas dos supermercados.

• Campanha on-line: O pagamento pode ser feito através de cartão de crédito ou multibanco, após indicação recebida no e-mail pessoal de cada doador, com a referência multibanco, após registo em www.alimentestaideia.pt.