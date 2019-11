Il Gallo d’Oro premiado pela quarta vez consecutiva com duas estrelas Michelin

Desde 2004 que a cozinha do Il Gallo d’Oro, no Hotel The Cliff Bay, está sob a orientação do chef francês Benoît Sinthon. Em 2009, o restaurante foi premiado com a primeira estrela Michelin, na Madeira, uma distinção que foi renovada até 2017, ano em que o espaço foi distinguido com duas estrelas Michelin. Tal feito foi esta noite renovado, pelo Guia Michelin 2020.

“Hoje é um dia especial. Temos o prazer de anunciar que, pelo quarto ano consecutivo, fomos premiados com duas estrelas Michelin pelo Guia Michelin Portugal e Espanha! Muito obrigado!”, escreve o Il Gallo d’Oro na sua conta oficial de Facebook.