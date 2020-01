Bombeiros continuam a combater incêndio no Lugar da Serra, Tabua - veja os vídeos

Um incêndio continua a fustigar o sítio do Lugar da Serra, na Tabua, com as chamas a se aproximarem de habitações. No local estão 6 elementos dos Bombeiros da Ribeira Brava, mas haverá reforços e deverá chegar em breve uma equipa dos Bombeiros de Câmara de Lobos. O vereador responsável pela protecção civil na autarquia, Paulo Andrade, está no local para acompanhar a situação. O vereador assume que “é importante estar próximo da população” nestas ocasiões.