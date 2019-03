Bispo do Funchal apela a “profunda renovação”

Começa hoje a Quaresma, tempo litúrgico que arranca com a cerimónia da imposição das cinzas. Ocasião para o novo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, exortar a “uma profunda renovação” e meditação.

“A Quaresma (estes 40 dias de penitência que nos separam da Páscoa) é o tempo que nos é proposto em cada ano para uma profunda renovação na nossa vida de cristãos. Somos convidados a rezar mais e melhor e a deixar que Deus seja o Único Senhor da nossa existência; a dar esmola e a olhar para o outro que necessita da nossa ajuda; a jejuar para mostrar que não queremos que a nossa vida esteja sujeita ao pecado”, afirma D. Nuno Brás na sua mensagem quaresmal.

O Bispo do Funchal propõe aos cristãos que meditem “mais assiduamente na palavra de Deus. Peço ainda que todos se confessem nesta Quaresma: que procurem um sacerdote, que reconheçam os seus pecados e que acolham o perdão de Deus. E peço aos sacerdotes que se disponham a escutar a confissão individual dos cristãos que os procurarem e a dar-lhes uma palavra de alento e o perdão de Deus”.

O bispo anuncia que o montante arrecadado com a habitual renúncia quaresmal será, este ano, canalizado para “os nossos irmãos da Venezuela que passam necessidades”. “A renúncia quaresmal do ano passado foi de 22.534,41€ dos quais cerca de metade foram destinados ao Fundo Social Diocesano, tendo 11.534,41€ sido entregues à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre para serem usados na reconstrução das casas dos cristãos do Iraque”, refere.

D. Nuno Brás preside à celebração de Quarta-feira de Cinzas na Sé do Funchal, hoje às 18h.