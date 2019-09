Enchente no Estreito para a Festa das Vindimas, veja as fotos

Na tradicional apanha, na Quinta do Estreito, entre os muitos locais e turistas marcam presença os secretários com as tutelas da Agricultura e do Turismo, Humberto Vasconcelos e Paula Cabaço, respectivamente, além do anfitrião presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho. O presidente do Governo Regional também é esperado, mas apenas por ocasião do Cortejo Etnográfico previsto começar pelas 11 horas.