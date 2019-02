Capitania mostra como ficou a viatura que caiu de uma ravina no Caniçal

O carro que caiu na tarde de ontem, na zona da Prainha, no Caniçal, de uma altura de 60 metros fez uma vítima mortal. Trata-se de uma mulher de cerca de 40 anos, cujo óbito foi confirmado por volta das 21h16.

Recorde-se que o alerta foi dado pelas 17h23, via telefone para a Polícia Marítima, por uma embarcação que se encontrava na zona, a informar que uma viatura havia caído duma falésia e encontrava-se no sopé de uma falésia na zona da Ponta das Gaivotas.

Foi de imediato activada para o local, uma embarcação salva-vidas da SANAS Madeira (ATLÂNTICO 1) de acordo com o protocolo de cooperação entre a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional e a Associação Madeirense para o Socorro no Mar e em cumprimento do Plano Integrado de Salvamento Marítimo da Região Autónoma da Madeira, tendo sido também activada uma embarcação da Capitania do Porto do Funchal (ISN-SR40), agentes da Polícia Marítima, quer por terra como por mar, elementos da Polícia de Segurança Pública e elementos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Machico.

Após manobras de elevada complexidade, realizadas pela equipa de resgate do Corpo de Bombeiros Voluntários de Machico, considerando a localização da vítima, a extracção foi concluída pelas 21h16, tendo sido verificado o óbito no local pelo Delegado de Saúde e transportado o corpo para Gabinete de Medicina Legal e Ciências Forenses da Madeira.

O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.