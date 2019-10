‘World Explorer’, o 9.º navio de cruzeiro registado na Madeira, visita o Funchal pela primeira vez

O ‘World Explorer’ visita pela primeira vez o porto do Funchal, neste domingo eleitoral. Com capacidade para transportar 200 passageiros, foi construído em Viana do Castelo por 70 milhões de euros, sendo o 9.º a navegar com bandeira portuguesa e registo na Madeira.

Conforme o DIÁRIO avançou na quinta-feira, dia 3 de Outubro, o ‘World Explorer’, da companhia portuguesa Mystic Cruises, estreia este domingo no porto do Funchal.

O navio está matriculado no Registo Internacional de Navios (MAR) desde 2019, sendo o 9.º navio de cruzeiro com bandeira portuguesa e registo madeirense, aos quais se juntam ‘Astoria’, ‘Douro Cruiser’, ‘Funchal’, ‘Grand Classica’, ‘Ocean Majesty’, ‘Porto’ (desmantelado no final de 2018), ‘RSGS Resolut’, e ‘SS Delphine’. Todos estes têm o nome Madeira inscrito no casco e a bandeira nacional hasteada à popa.

Conforme o DIÁRIO noticiou na quinta-feira, este navio foi construído em 2019 nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, hoje designada de WestSea, para o armador ‘Mystic Cruises’, e teve um custo de 70 milhões de euros. É um navio de luxo, preparado para navegar nos mares gelados (veja o vídeo), que transporta até 200 passageiros e mede 126 metros de comprimento.

A vinda do ‘World Explorer’ ao Funchal já estava confirmada há mais de um ano, navio que se junta a dois gigantes da indústria de cruzeiros mundial que hoje vão atracar ao porto do Funchal: ‘MSC Poesia’ e ‘Celebrity Silhouette’.