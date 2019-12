Voo da easyJet com destino à Madeira divergido para Canárias

É o primeiro grande contratempo desta segunda-feira ventosa no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. O voo operado pela easyJet proveniente de Basileia, Suíça, com destino à Madeira, acaba de avançar em direcção às ilhas Canárias, depois de uma tentativa de aproximação falhada ao aeroporto madeirense. Diverge agora para o arquipélago vizinho.

Há outros dois voos programados para esta manhã e ainda não realizado. A ligação inter-ilhas operada pela Binter. O avião (ainda) não chegou a levantar de Santa Cruz.

Na última hora a rajada máxima junto à pista do Aeroporto da Madeira atingiu os 84 km/h, tendo o vento médio soprado a 31 km/h. No Aeroporto de Porto Santo o vento soprou ainda mais forte, com rajada de até 90 km/h e vento médio nos 48,6 km/h.