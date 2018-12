Voluntariado na Madeira é garantido por quem tem menos tempo

O Estudo de Caracterização dos Voluntários da Região revela que as acções de voluntariado estão muito dependentes de pessoas com uma vida já de si ocupada. São mulheres, casadas, com emprego e com idades entre 26 e 35 anos quem mais se dedica a ajudar os outros. O assunto constitui a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO, que também inclui uma entrevista com Isabel Jonet que assume que não há uma prática do voluntariado jovem.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra a gala dos ‘Madeira Fashion Awards’, que distinguiu ontem 14 talentos.

A vitória do Nacional (2-3 frente ao Aves) que permitiu ultrapassar o Marítimo na classificação da I Liga, o grupo de Portugal na qualificação para o Euro2020 (Sérvia, Ucrânia e Luxemburgo), a cerimónia de hoje de atribuição da Bola de Ouro, os atrasos na divulgação de notas dos estudantes da Universidade da Madeira e 30% dos custos com medicamentos gastos em inovação são outras notícias em destaque.