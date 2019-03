Virgílio Pereira apresentou novo livro e diz que dispensa homenagens

“A melhor homenagem que me podem prestar é me deixarem em paz”, para poder usufruir da companhia dos netos. Esta foi a reacção humorada de Virgílio Pereira ao desafio feito por João Lemos Baptista ao Governo Regional - prestar-lhe uma homenagem no Di da Região - na apresentação do seu novo livro, ‘Retalhos de Uma Vida - Memórias, Opiniões e Comentários’, lançado ontem nas instalações do quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Perante uma sala repleta “de amigos”, como o próprio fez questão de destacar, Virgílio Pereira lembrou que na sua vida política assistiu “a muita falsidade exactamente em homenagens”, razão pela qual pede para que não se preocupem com essas coisas.

No livro, dividido por dez capítulos, Virgílio Pereira passa em resenha a sua vida, abordando não só o lado pessoal e de docente, mas também os muitos anos de ligação à vida política - desde a presidência da Câmara Municipal do Funchal ao Parlamento Europeu, onde foi deputado - que totalizando oito capítulos.

Esta apresentação contou com a presença do presidente do Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, e do presidente Governo Regional, Miguel Albuquerque, bem como com actuais e antigos governantes da Madeira. Notada foi a ausência de Alberto João Jardim, amigo pessoal de Virgílio Pereira.