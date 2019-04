Vinho Madeira vítima das taxas de Trump

Os Estados Unidos preparam-se para aplicar tarifas alfandegárias suplementares sobre uma lista de produtos europeus, entre os quais várias categorias de vinhos. O risco de diminuição da procura do produto regional no maior mercado internacional é real. é esta a notícia que faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO de hoje.

Na manchete fotográfica damos destaque ao facto de, neste arranque do período de férias da Páscoa, porto-santenses e turistas terem sido surpreendidos pela colocação de lancis de betão no centro da cidade do Porto Santo, que vedam a circulação do trânsito. Situação que está a gerar grande revolta.

Noutras notícias em destaque, saiba que espera de 40 minutos para ‘Lobo Marinho’ atracar no Funchal provocou contestação, que a Ordem dos Médicos quer resolução rápida do caso Macedo, que o PAN está chocado por extinção de cabra do Bugio e que o Festival Summerland traz Karetus em Setembro.