Vinho Madeira presente na feira PROWEIN

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM) em conjunto com cinco empresas exportadoras de Vinho Madeira – Caf – Madeira Vintners; Henriques & Henriques; Justino´s Madeira Wines; Madeira Wine Company; e Vinhos Barbeito, marcará presença numa das maiores feiras vínicas do mundo – a “Prowein”, que se realiza em Düsseldorf, entre os dias 17 e 19 de Março.

Para além das provas abertas, realizar-se-á ainda um masterclass intitulado ‘Madeira - The Winemaker’s Signature’, no dia 17 pelas 16 horas, ministrado por Rubina Vieira do IVBAM. Neste masterclass serão abordados vários temas, desde a Região Demarcada da Madeira, com caraterização das suas especificidades únicas, o clima, o solo, o relevo e naturalmente, das castas que lhe dão origem, após o que será realizada uma prova comentada com os vinhos Madeira das 5 empresas que marcarão presença na Prowein 2019.

A Feira Prowein teve o seu início em 1994 com 321 expositores e aproximadamente 1.500 visitantes, tendo-se tornado na principal feira comercial da indústria internacional de vinhos e bebidas espirituosas.

Na sua última edição, 6.800 expositores de 64 países reuniram-se em Düsseldorf, registando-se mais de 60.000 visitantes de todo o mundo.

Esta feira é considerada o maior ponto de encontro entre quem vende e quem compra no mercado mundial de vinhos, sendo por isso estrategicamente relevante a presença do Vinho Madeira, com o intuito de potenciar novas oportunidades de negócios num panorama internacional.

De referir ainda que a Alemanha ocupa o 3.º lugar na tabela de exportações do Vinho Madeira a nível comunitário.

O stand do Vinho Madeira estará inserido no stand global da Viniportugal – Wines of Portugal, localizado no Hall 10, stand 10C42-15, sendo que as provas abertas decorrerão das 09 às 18 horas, no decorrer dos 3 dias do evento.

A participação nestas feiras é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.