Vinho Madeira em acções promocionais nos EUA

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM), em parceria com cinco empresas do sector do Vinho Madeira, reforça a presença promocional do Vinho Madeira no mercado norte-americano, naquele que é um dos principais mercados de exportação do Vinho Madeira, em termos de valor.

As acções promocionais terão lugar em Nova Iorque e Filadélfia e serão dirigidas exclusivamente a profissionais do sector vínico, jornalistas e críticos da especialidade e alunos de conceituadas escolas de vinhos.

O périplo destas acções começou segunda-feira, em Nova Iorque, através da realização de dois workshops sobre Vinho Madeira, na conceituada escola vínica - Harriet Lambecks Wine & Spirits School.

Hoje será reservado para dois Masterclasses sobre Vinho Madeira com prova comentada, seguido de uma prova aberta com a presença das empresas produtoras de Vinho Madeira, a ter lugar no centro de Nova Iorque, no Restaurante Tocqueville.

Em Filadélfia as acções terão lugar no dia 10 de Outubro, no Sonesta Philadelphia Hotel, com a realização de dois Masterclasses de Vinho Madeira com prova comentada, seguido de uma prova aberta com a presença das empresas produtoras de Vinho Madeira.

De referir que os masterclass e workshops serão conduzidos por Rubina Vieira, do IVBAM, IP-RAM, e serão abordados temas como a apresentação de Região Vitícola da Madeira, caraterização das suas especificidades únicas, desde o clima, o solo, o relevo e naturalmente a apresentação das castas que dão origem ao Vinho Madeira e as características organoléticas, métodos de produção e envelhecimento do Vinho Madeira, entre outros.

As empresas de Vinho Madeira que estarão presentes nestas ações são as seguintes: Madeira Wine Company; Vinhos Barbeito; Justino’s Madeira Wines;, Pereira D’Oliveira e Henriques & Henriques.

De realçar que o mercado norte-americano é historicamente um dos mais relevantes para o Vinho Madeira, a 4 de julho de 1776, a independência dos Estados Unidos da América foi celebrada com um cálice de Vinho Madeira e volvidos 243 anos, este mercado continua a ser dos principais destinos de exportação do Vinho Madeira.

Em 2018, os EUA ocuparam o segundo lugar na tabela das exportações de Vinho Madeira, em termos de valor, correspondendo a 2.526.786,75 euros.

A participação nestas acções é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.